Schwab in Südafrika leicht verbessert

Der Steirer Matthias Schwab hat sich am Samstag auf der World Tour der Golfer beim Alfred Dunhill Championship in Malelane in Südafrika mit einer 70er-Runde um zwei Ränge auf Position 24 verbessert.

An seinem 29. Geburtstag gelangen ihm zwei Birdies, sonst spielte Schwab durchwegs par. Mit gesamt fünf unter Par hat er drei Schläge Rückstand auf die Top Ten. Überlegen in Front liegen die Lokalmatadore Charl Schwartzel und Louis Oosthuizen mit 15 unter Par.

(APA)

Bild: Imago