Schwab in Südafrika zur Halbzeit auf Platz 34

Golf-Profi Matthias Schwab hat bei der SDC Championship in Südafrika den Cut geschafft. Der 29-jährige Steirer blieb auf dem Par-72-Kurs in St. Francis Bay am Freitag einen Schlag über Par und fiel im Ranking auf den geteilten 34. Platz zurück.

Zum Auftakt hatte der ÖGV-Akteur 70 Schläge benötigt. „Es war bei extremen Windbedingungen schwer zu spielen. Ich bin froh nach Kenia letzte Woche wieder im Cut zu sein, obwohl ich nicht mein bestes Golf gespielt habe“, sagte Schwab.

In Führung liegt der Engländer Daniel Brown mit elf unter Par. Schwab hat bisher zehn Schläge mehr benötigt als der Spitzenreiter.

