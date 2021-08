Schwab kämpft bei Korn Ferry Finals um US-PGA-Tourkarte

Golfer Matthias Schwab spielt in den nächsten drei Wochen in den USA um die US-PGA-Tourkarte für die kommende Saison. Der 26-jährige Steirer nimmt ab Donnerstag an der Dreier-Finalserie der Korn Ferry Tour teil. Kommt er dort in der Gesamtwertung in die Top 25, winkt ihm die Tourkarte 2021/22. Sollte dies gelingen, möchte Schwab künftig vorwiegend auf der US-PGA-Tour spielen.

Nach seiner Rückkehr aus den USA schlägt der Golfer auf der European Tour bei den BMW Open in Wentworth (9.-12-.9.) ab.

(APA)

Beitragsbild: Imago