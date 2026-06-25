Offiziell: Schwab kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück

Stefan Schwab ist zurück in Österreich: Der frühere Rapid-Kapitän kehrt nach sechs Jahren im Ausland in die heimische ADMIRAL Bundesliga zurück. Der 35-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Holstein Kiel aus der 2. Deutschen Bundesliga zur SV Ried.

Die Vertragsdetails wurden im Stillschweigen vereinbart. Nach Lukas Malicsek ist Schwab der zweite Sommer-Neuzugang der Innviertler. Schwab blickt auf eine lange Karriere zurück. Der Saalfeldner spielte unter anderem für den SK Rapid, die Admira, PAOK Thessaloniki und Holstein Kiel. Für Rapid absolvierte der Mittelfeldspieler 241 Pflichtspiele (51 Tore, 51 Assists), für viele Jahre führte er die Hütteldorfer als Kapitän auf das Feld. Zudem absolvierte Schwab auch ein Spiel für die österreichische Nationalmannschaft.

„Wir wollten nach den Abgängen unbedingt einen weiteren Stabilitätsfaktor im Kader haben, den wir mit Stefan Schwab gefunden haben. Seine Karriere spricht für sich. Er ist einer der wenigen österreichischen Spieler, die sich auch im Ausland als Kapitän und Führungsspieler nachhaltig durchgesetzt haben. Er wird bei uns im Spiel eine strategische Rolle im Spiel mit dem Ball einnehmen und uns auch bei Standards helfen. Zudem soll er unsere jungen Spieler unterstützen“, erklärt Ried-Sportchef Wolfgang Fiala.

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Schwab nach sechs Jahren zurück in Österreich

Auch Schwab selbst freut sich auf seine Rückkehr nach Österreich. „Ried spielt in der Bundesliga und ich hatte sehr gute Gespräche mit Sportdirektor und Trainer. Deshalb habe ich mich jetzt für die SV Ried entschieden. Ich bin 35 Jahre alt und möchte beweisen, dass ich in einer guten Verfassung bin und auf diesem hohen Niveau eine gute Rolle spielen kann. Ich will der Mannschaft helfen, eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen“, so Schwab. „Ried hat sich schon im vergangenen Jahr sehr um mich bemüht. Ich wollte unbedingt das eine Jahr in Deutschland noch mitnehmen. Jetzt bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr auf den Verein, das lässige Stadion mit den tollen Fans und die gute Stimmung. Ich habe immer schon gerne in Ried gespielt. Umso schöner ist es, dass ich das jetzt für die SV Ried machen kann. Nach sechs Jahren im Ausland, fünf davon in Griechenland und eines in Deutschland, ist es für mich jetzt der richtige Schritt, in die österreichische Bundesliga zurückzukehren.“