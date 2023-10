Schwab mit Par-Runde in Mississippi im Hintertreffen

Golfprofi Matthias Schwab ist mit einer Par-Runde in das mit 8,2 Mio. Dollar dotierte PGA-Turnier in Jackson in Mississippi gestartet. Der 28-jährige Steirer liegt nach dem ersten Umlauf auf dem geteilten 114. Zwischenrang und muss sich am Freitag steigern, um den Cut noch zu schaffen.

Erster Spitzenreiter ist der US-Amerikaner Chesson Hadley mit acht unter Par. Der Vorjahres-Zweite Sepp Straka ist nach seinem Ryder-Cup-Sieg mit Team Europa in Mississippi nicht am Start.

(APA) / Bild: Imago