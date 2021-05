Schwab & Murg gewinnen mit PAOK griechisches Pokalfinale

via

via Sky Sport Austria

PAOK Saloniki kürt sich zum griechischen Cupsieger der Saison 2020/21. Nach dem 2:1-Finalsieg gegen Olympiacos Piräus dürfen die ÖFB-Legionäre Stefan Schwab und Thomas Murg ihren ersten Titel in Griechenland bejubeln.

Das Ex-Rapid-Duo schließt nach dem zweiten Platz in der Liga die Saison nun mit dem Gewinn einer Trophäe ab. Gegen Olympiacos spielte Schwab durch und gab die Vorlage zum Führungstreffer seines Teams. Murg verfolgte die Begegnung hingegen nur von der Bank aus.

Im Duell der nationalen Spitzenteams brachte Kapitän Vierinha PAOK in Führung, in der zweiten Spielhälfte glich Piräus durch ein Tor des Ex-Inter-Profis Yann M’Vila aus. In der Nachspielzeit machte der Tscheche Michael Krmencik seine Mannschaft schließlich zum neuen Cupsieger.

Beitragsbild: Imago.