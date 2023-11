Schwab nach erstem Tag auf St. Simons Island 63.

Golfprofi Matthias Schwab ist mit einer Runde eins unter Par (71 Schläge) in das PGA-Turnier auf St. Simons Island in Georgia/USA gestartet. Der Steirer liegt damit auf Rang 63. Schwierige Bedingungen mit Sturm, Gewitter und Starkregen führten am Donnerstag zu einigen Unterbrechungen, nicht alle Golfer konnten daher ihre Runde beenden.

Schwab benötigt beim RSM Classic, dem letzten Turnier dieser PGA-Saison, eine Platzierung unter den besten vier, um sich die volle Tourkarte für 2024 zu holen. Auf die Top vier fehlen ihm nach der ersten Runde vier Schläge.

(APA) / Bild: Imago