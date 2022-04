Schwab schafft Cut in San Antonio sicher

Golfprofi Matthias Schwab hat am Freitag beim PGA-Turnier Valero Texas Open in San Antonio seiner 69er-Auftaktrunde eine Par-Runde (72) nachgelegt und damit sicher den Cut geschafft. Der 27-jährige Steirer liegt mit drei unter Par auf dem geteilten 27. Rang, mit drei Schlägen Rückstand auf die Top Ten. An der Spitze liegte der US-Amerikaner Ryan Palmer nach einer 66 mit gesamt zehn unter Par.

„Es gab heute einige positive Highlights. Vor allem das Birdie auf der 18 war toll. Das Par 5 hat ca. 550 m, ein gut verteidigtes Green und das bei 30 – 40 km/h Wind Birdie zu spielen, war ein Erfolgserlebnis der besonderen Art“, erklärte Schwab in einer Mitteilung. „Die Runde war ok und mit nur drei Schlägen Rückstand auf die Top Ten bin ich am Wochenende voll dabei.“ Schwab müsste allerdings das Turnier gewinnen, um noch einen Startplatz beim Masters kommende Woche in Augusta ergattern zu können.

(APA) / Bild: