Golfprofi Matthias Schwab hat bei den mit 8 Mio. US-Dollar dotierten Shriners Children’s Open in Las Vegas schlaggenau den Cut geschafft. Dank einer Steigerung auf der zweiten Runde (68) klassierte sich der Steirer mit gesamt drei unter Par gerade noch im Feld jener, die am Samstag in den Moving Day gehen. Die Führung hatten die US-Amerikaner Cameron Champ und Lanto Griffin (-12) inne.

(APA)/Bild: