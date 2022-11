via

Matthias Schwab hat einen guten Start in das PGA-Tour-Turnier in Riviera Maya nahe Cancun (Mexiko) hingelegt. Der Steirer blieb mit einer 66er-Runde fünf unter Par, sechs Birdies und ein Bogey notierte er auf seiner Karte. Das bedeutete den geteilten 19. Platz nach Tag eins. Voran lag der US-Amerikaner Will Gordon, der eine 62er-Runde spielte.

