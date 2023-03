Schwab und Straka 54. bzw. 65. bei Players Championship

via

via Sky Sport Austria

Die Golfprofis Matthias Schwab und Sepp Straka haben sich am Schlusstag des mit 25 Millionen Dollar dotierten The Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida noch leicht verbessert.

Schwab spielte am Sonntag eine 70er-Runde und belegte mit 287 Schlägen (1 unter Par) Rang 54. Sein Landsmann Straka gelang eine 69, in der Endabrechnung stand eine 289 (1 über Par) auf seiner Scorekarte. Das ergab Rang 65. Die topplatzierten Golfer waren derweil noch auf ihrer Schlussrunde.

Der Steirer Schwab kassiert für seine Platzierung bei dem prestigeträchtigen PGA-Turnier 58.000 Dollar (54.790 Euro), für Straka blieben etwas mehr als 53.000 Dollar „übrig“. „Ich bin mit dem Ergebnis meiner ersten Teilnahme bei The Players Championship zufrieden, obwohl es besser hätte verlaufen können. Man muss bedenken, dass hier 144 Weltklassespieler am Start waren und The Players als das fünfte Major gilt“, erklärte Schwab, der sich über wichtige Punkte fürs Ranking freute.

Sepp Straka im Sky-Interview

(APA) / Bild: Imago