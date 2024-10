Schwab und Wiesberger in Andalusien im Mittelfeld

Die österreichischen Golfprofis Matthias Schwab und Bernd Wiesberger haben sich beim mit 3,25 Millionen Dollar dotierten Andalucia Masters in Sotogrande mit Plätzen im Mittelfeld begnügen müssen.

Schwab gelang am Sonntag mit einer 69 (3 unter Par) seine beste Runde, der Steirer wurde 36. mit einem Gesamtscore von 280 (8 unter Par). Wiesberger verlor mit einer 73er-Runde 25 Plätze und belegte Rang 50. Der Sieg im Stechen ging an den Franzosen Julien Guerrier (267/21 unter).

Lukas Nemecz hatte in Andalusien den Cut verpasst und muss nun um die Tourkarte für 2025 bangen. Schwab hingegen holte wichtige Punkte und dürfte die Spielberechtigung für die kommende Saison damit wohl in der Tasche haben. Wiesberger sprach derweil via Social Media von einem „Wochenende zum Vergessen“. Als nächstes steht für den Burgenländer die Abu Dhabi Championship in zweieinhalb Wochen auf dem Programm.

(APA) / Artikelbild: Imago