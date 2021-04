Schwab verbessert sich in Gran Canaria auf Rang vier

Golf-Profi Matthias Schwab kämpft bei den zur European Tour zählenden Gran Canaria Open um den Turniersieg mit.

Der 26-jährige Steirer spielte auf dem Par-70-Kurs am zweiten Tag eine 63er-Runde und kletterte vom zwölften auf den vierten Rang nach vor. Nur zwei Schläge fehlen ihm zur Halbzeit auf den in Führung liegenden Dänen Thorbjörn Olesen, der bei dem mit 1,25 Millionen Euro dotierten Event am Freitag mit einer 61 den Sprung an die Spitze schaffte.

Schwab kam ohne Bogey durch, auf der anderen Seite gelangen ihm gleich sieben Birdies. “Bei guten Wetterbedingungen hat es heute wieder großen Spaß gemacht, zu spielen. Mit meinem Score bin ich zufrieden. Ich hatte auf der Runde kaum mit Aufregungen zu kämpfen, habe die Bälle meistens gut getroffen und mir so viele Birdiechancen erarbeitet”, resümierte Schwab.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.