Schwab verliert mit PAOK im Old Trafford – Spätes Remis für Hoffenheim mit Prass & Grillitsch

Manchester United hat am 4. Spieltag der Europa League einen 2:0-Sieg gegen PAOK Saloniki mit Stefan Schwab gefeiert.

Amad Diallo (50., 77.) avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner für die „Red Devils“.

Ein Last-Minute-Remis holte die TSG 1899 Hoffenheim mit Alexander Prass und Florian Grillitsch in der Startelf. Der deutsche Klub trennte sich von Olympique Lyon mit 2:2.

Die Tore von Manchester United im Video:

1:0 Manchester United

2:0 Manchester United

Chelsea mit Torflut gegen FC Noah

In der Conference League sah der österreichische Referee Christian-Petru Ciochirca an der Londoner Stamford Bridge acht Tore der heimischen „Blues“. Chelsea zerlegte die Gäste aus Armenien schon mit vier Treffern bis zur 21. Minute. Bis zum 6:0-Pausenstand trug sich Joao Felix zweimal in die Torschützenliste ein. Danach ging es Chelsea ruhiger an. Christopher Nkunku traf in der zweiten Halbzeit noch doppelt.

(APA/Red.)

Bild: Imago