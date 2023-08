Schwab verpasst Cut bei Wyndham Championship deutlich

Für Matthias Schwab ist es bei der Wyndham Championship in Greensboro alles andere als nach Wunsch gelaufen.

Der Golf-Profi aus der Steiermark konnte sich nach einer schwachen 73er-Runde am Freitag zwar mit einer 69 steigern, verpasste den Cut allerdings deutlich. Vier Schläge weniger hätte er für ein Antreten an den letzten beiden Tagen benötigt. Zur Halbzeit in Führung lag der US-Amerikaner Russell Henley (128) vor seinem Landsmann Billy Horschel (129).

Beim Turnier der LIV-Tour in Greenbrier startete Bernd Wiesberger mit vier Schlägen unter Par, was vorerst den geteilten 15. Platz bedeutete. Gejagter ist der US-Amerikaner Matthew Wolff, der bei minus neun hielt.

(APA)

Artikelbild: Imago