Schwab verpasst Cut in Pebble Beach

Matthias Schwab ist am Schlusstag des PGA-Golfturniers in Pebble Beach nicht mehr dabei. Der Steirer verpasste bei dem mit neun Millionen US-Dollar (8,23 Mio. Euro) dotierten Pro-Am Turnier in Kalifornien den Cut klar. Schwab beendete am Sonntag die am Vortag wegen starken Windes abgebrochene dritte Runde mit 74 Schlägen, mit gesamt vier über Par fehlten ihm fünf Schläge für die Qualifikation für den Finaltag.

Der Engländer Justin Rose setzte sich mit einer 65er-Runde an die Spitze.

(APA) / Bild: Imago