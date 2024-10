Der Steirer Matthias Schwab hat den Cut beim Links-Golfklassiker in St. Andrews nach drei Runden verpasst.

Der 29-Jährige benötigte auf den drei verschiedenen Kursen insgesamt 210 Schläge, sechs unter Par waren an der geteilten 97. Stelle um drei Strokes zu viel für die Teilnahme am Finaltag. In Führung lag der Engländer Tyrrell Hatton mit 22 unter, er stellte am Samstag auf dem Old Course mit 61 Schlägen den Platzrekord ein.

(APA) / Bild: Imago