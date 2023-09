Schwacher Bundesliga-Start: Vizemeister Dortmund bereits unter Zugzwang

Wenige Punkte, kaum Torgefahr und eine frühe Trainerdiskussion – bei Borussia Dortmund herrscht bereits vor dem 4. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga eine angespannte Stimmung. Angesichts der dürftigen Ausbeute aus dem leichten Auftaktprogramm mit Spielen gegen Köln (1:0), Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2) droht dem wankenden Vizemeister ein vorzeitiger Rückschlag im Titelkampf. Beim Gastspiel in Freiburg soll am Samstag der zweite Saisonsieg eingefahren werden.

BVB-Trainer Edin Terzic hält die wachsende Kritik im Umfeld für übertrieben. „Wir sind natürlich unzufrieden mit dem Saisonstart. Dennoch war unsere letzte Niederlage am 1. April in München. Es fühlt sich aber gerade so an, als wenn am 1. April unser letzter Sieg war“, klagte der 40-Jährige. Die Borussia mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer ist allerdings derzeit auf Formsuche. In den ersten drei Runden verbuchte sie nur fünf Punkte – so wenige wie zuletzt vor 14 Jahren.

Abgänge von wichtigen Leistungsträgern wie Jude Bellingham (Real Madrid) und Raphael Guerreiro (Bayern) konnten bisher nicht kompensiert werden. Die Neuzugänge wie Sabitzer (Bayern), Ramy Bensebaini (Mönchengladbach) oder Felix Nmecha (Wolfsburg) haben noch nicht den gewünschten Schub gebracht. Groß ist die Hoffnung, dass der erst spät verpflichte Torjäger Niclas Füllkrug (Bremen) nach bisher nur einem Kurzeinsatz das harmlose Angriffsspiel belebt.

Dortmund vor Auswärtsdoppel unter Druck

Niederlagen in den nächsten beiden kniffligen Auswärtsspielen beim SC Freiburg mit den ÖFB-Stammspielern Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart sowie drei Tage später in der Champions League bei Paris Saint-Germain könnten den Druck weiter erhöhen. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, aber wir wissen, was in uns steckt. Wir freuen uns, das allen am Samstag zu zeigen“, gab sich Terzic kämpferisch.

RB Leipzig mit den Österreichern Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner ist unterdessen im Heimspiel gegen Augsburg klarer Favorit. Mit einem Sieg wollen sich die viertplatzierten Sachsen vorne festsetzen und auf Tuchfühlung mit Bayern München und Bayer Leverkusen bleiben. Der Überraschungs-Dritte Stuttgart gastiert derweil beim Vorletzten Mainz (Karim Onisiwo, Philipp Mwene), während Union Berlin (Christopher Trimmel) beim Patrick-Wimmer-Club Wolfsburg und Hoffenheim (Florian Grillitsch) in Köln (Florian Kainz, Dejan Ljubicic) wichtige Punkte im Kampf ums obere Tabellendrittel erzielen möchten.

(APA) / Bild: Imago