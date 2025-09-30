Schwacher Start: England-Legende kritisiert Wirtz

DFB-Star Florian Wirtz wartet noch immer auf seinen endgültigen Durchbruch beim FC Liverpool. Nach einem durchwachsenen Saisonstart werden die Kritiker immer lauter. England-Legende Wayne Rooney reagiert besonders deutlich.

„Es war eine Menge Geld“, sagte der ehemalige ManUnited-Star auf Youtube in der The Wayne Rooney Show. „Und ich glaube, dass Wirtz tatsächlich dem Gleichgewicht von Liverpool und der Spielweise schadet.“ Dennoch sei der ehemalige Leverkusener ein „Top-Spieler“.

Bis dato steht Wirtz bei acht Pflichtspieleinsätzen für die Reds. Bei der Niederlage im Community Shield gegen Crystal Palace sammelte er seinen ersten Assist. In der Premier League sowie in der Königsklasse wartet er noch auf eine erste Torbeteiligung. Grundsätzlich habe Wirtz „okay“ performt, so Rooney, die Erwartungen aber nur bedingt erfüllen können.

„Wenn man so viele Spieler verpflichtet wie Liverpool, die im Grunde eine komplett neue Sturmreihe aufgebaut haben, während sie gleichzeitig noch Mo Salah haben, dann stehen sie alle in Konkurrenz zueinander und kämpfen um ihren Platz“, holte der 120-malige englische Nationalspieler aus. „Und ich denke, Wirtz ist derjenige, der wahrscheinlich nicht so gut abschneidet. Er hat so viel Talent, aber ich sehe nicht, wo er in der Mannschaft spielen könnte.“

Deutliche Kritik an Wirtz: „Ich sehe nicht, wo er in das System von Liverpool passt“

Wirtz selbst bleibt entspannt: „Ja, natürlich hätte ich mir auch schon gewünscht, dass ich schon ein Tor gemacht hätte oder schon ein paar Scorer-Punkte gesammelt hätte. Aber egal, was irgendwer sagt, ich bleibe cool“, sagte er im exklusiven Interview mit Sky Sport. „Ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, dass ich das irgendwann so richtig auf den Platz bekomme, deswegen bleibe ich einfach cool.“

Rooney sieht Wirtz‘ Rolle bei Liverpool mehr als kritisch: „Für mich geht es nicht um den Preis, es geht um den Spieler und seine Fähigkeiten. Und ich sehe nicht, wo er in das System von Liverpool passt.“ Könnte sich der ehemalige Weltklasse-Angreifer zwischen Wirtz und Dominik Szoboszlai entscheiden, würde seine Wahl auf den ehemaligen Salzburg-Star fallen.

(skysport.de) / Bild: Imago