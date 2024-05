Schwaches Schlussviertel: Dukes verlieren Spiel drei gegen Graz

Die Klosterneuburg Dukes stehen im Halbfinale der Basketball-Superliga unter Zugzwang. Der Grunddurchgangssieger musste sich am Donnerstag dem UBSC Graz nach einem schwachen Schlussviertel knapp mit 69:70 (33:29) geschlagen geben.

Damit stellten die Steirer in der „best of five“-Serie auf 2:1 und haben am Sonntag vor heimischer Kulisse die Chance, ins Finale einzuziehen. Die Traiskirchen Lions blieben mit einem klaren Sieg gegen die Oberwart Gunners im Rennen.

Die Lions verkürzten in der Serie gegen die favorisierten Gunners mit einem beeindruckenden 97:70 (54:38) auf 1:2 und erzwangen damit zumindest ein weiteres Spiel bei den Burgenländern. Zum Trainer des Jahres wurde indes Damir Zeleznik, Headcoach der Klosterneuburg Dukes, von den Trainern und Kapitänen der BSL gewählt.

(APA)/Bild: GEPA