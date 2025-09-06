Schwärzler scheitert bei Challenger in Tulln – Kraus im Wien-Finale

Joel Schwärzler hat den Einzug ins Finale des ATP100-Challenger-Turniers in Tulln verpasst.

Der 19-jährige Vorarlberger verlor am Samstag im Halbfinale gegen den 16 Jahre älteren Argentinier Marco Trungelliti glatt 4:6,3:6. Ebenfalls Endstation war für Jurij Rodionov im Challenger-Halbfinale im französischen Cassis. Beim Wiener ITF-W75-Turnier schaffte Sinja Kraus den Sprung ins Endspiel, sie besiegte ihre Landsfrau Lilly Tagger deutlich 6:4,6:1.

Tagger misslang damit die Revanche für die Final-Niederlage in Amstetten vor wenigen Wochen. Im zweiten Wiener Halbfinale kam für Anna Pircher das Aus, die 15-jährige Tirolerin unterlag Miriam Bulgaru 1:6,4:6. Die Rumänin steht zum dritten Mal im Wien-Finale, für Kraus ist es in der Bundeshauptstadt die zweite Endspielteilnahme – gewonnen haben beide dort noch nicht. Rodionov zog in Cassis gegen den Esten Daniil Glinka mit 2:6,4:6 den Kürzeren.

(APA) / Bild: GEPA