Marco Schwarz hat die Startnummer eins beim Weltcup-Riesentorlauf in Alta Badia perfekt ausgenutzt.

Der Kärntner führt nach dem ersten Durchgang mit großem Abstand vor dem US-Amerikaner River Radamus (+0,64 Sek.) und dem Salzburger Stefan Brennsteiner (+0,67). Der Schweizer Topstar Marco Odermatt, Sieger der vergangenen vier Riesentorläufe auf der Gran Risa und Führender im Disziplin- sowie im Gesamtweltcup, liegt mit einem Rückstand von 1,51 Sek. vorerst nur auf Rang elf.

„Es war eine solide Fahrt. Es hat sich nicht nach etwas Speziellem angefühlt. Vom Material her war es irrsinnig fein“, sagte Schwarz im Interview. Der 30-Jährige greift im zweiten Durchgang (13.30 Uhr) nach seinem zweiten Weltcup-Sieg im Riesentorlauf. Den bisher letzten rot-weiß-roten Erfolg beim Klassiker auf der Gran Risa holte Marcel Hirscher 2018.

Patrick Feurstein (+2,11) ist vor seinem Cousin Lukas Feurstein (+2,28) klassiert, beide allerdings außerhalb der Top 20. Weltmeister Raphael Haaser aus Tirol (+2,96) fand keinen Rhythmus und verpasste den zweiten Durchgang.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.