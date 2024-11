Schwarz hofft auf Comeback noch vor dem Jahreswechsel

Skirennläufer Marco Schwarz hofft nach erfolgtem Wiedereinstieg ins Stangentraining auf ein Comeback noch vor dem Jahreswechsel. „Natürlich wäre es ein großes Ziel, in diesem Kalenderjahr noch in den Weltcup zurückzukommen“, sagte Schwarz, merkte aber gleichzeitig an: „Es ist kein Wunschkonzert. Es war bis jetzt ein sehr harter Weg und es kommt noch einiges auf mich zu, bis ich dann wieder einsatzbereit bin für den Weltcup.“

Der Kärntner ist Ende Oktober nach 300 Tagen Pause aufgrund von zwei schweren Verletzungen (Kreuzbandriss, Bandscheibenvorfall) auf die Skier zurückgekehrt. Als nächster Schritt erfolgten die ersten Einheiten durch die Stangen. „Erstens einmal wieder auf Schnee zu sein und dann zurück in die Tore war ein großer Meilenstein, aber es ist natürlich noch viel zu tun“, sagte der mehrfache WM-Medaillengewinner.

Auch Max Franz macht auf seinem langen Leidensweg weiter Fortschritte. Der Speedspezialist absolvierte am Dienstag zwei Jahre nach seinem Horrorsturz mit doppeltem Unterschenkelbruch in den USA ein erstes Stangentraining, wie der Kärntner auf Instagram freudig verkündete.

(APA)/ Foto: GEPA