Schwarz im Eis-Riesentorlauf von Schladming in Lauerstellung

Marco Schwarz greift beim Nacht-Riesentorlauf von Schladming nach einem Podestplatz. Das Kärntner Alpinski-Ass bewältigte Dienstagabend den ersten Lauf auf der tückischen Eispiste der Planai am viertschnellsten und hat 0,42 Sekunden Rückstand auf den führenden Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen. Aufs Stockerl fehlen nur 0,11 Sekunden.

Stefan Brennsteiner liegt als zweitbester Österreicher bereits 1,40 Sek. zurück auf Rang 14, Joshua Sturm belegt Platz 16 (+1,48).

Mit den Bedingungen hatten alle Fahrer zu kämpfen. Braathen sprach vom „eisigsten Rennen, das ich je gefahren bin“. Schwarz kam mit den glatten und „pickelharten“ Verhältnissen gut zurecht. „Wenn man die Schwünge clean fährt, dann kann man einen guten Gegendruck aufbauen. Wenn man dann ein bissl schlampig wird, wenn man nicht ganz sauber auf der Kante fährt, wird es rutschig. Das wird auch das Geheimnis für den zweiten Durchgang sein“, meinte der 30-Jährige. Auf Rang zwei liegt der Schweizer Loic Meillard (+0,06) vor dem Deutschen Fabian Gratz (+0,31).

Der Weltcup-Führende Marco Odermatt aus der Schweiz muss als Siebenter 0,94 Sek. auf Braathen aufholen. Weltmeister Raphael Haaser (+1,86) schaffte es als 17. ebenso in den zweiten Lauf wie Patrick Feurstein als 25. (+2,78). Manuel Feller (+4,89) verpasste hingegen mit Startnummer 49 in seinem – nach eigenem Bekunden – letzten Weltcup-RTL das Finale als 44. klar. Lukas Feurstein schied wie 17 weitere Fahrer aus. Der zweite Durchgang startet um 20.45 Uhr.

