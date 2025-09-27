Schwarz-Weiß Bregenz stellt Trainer Van Acker frei

Schwarz-Weiß Bregenz hat Trainer Regi van Acker freigestellt.

Die Vorarlberger warten in der 2. Fußball-Liga seit März auf einen vollen Erfolg, nach acht Runden der laufenden Saison stehen fünf Remis zu Buche. Da Schwarz-Weiß nach einem Verstoß gegen die Lizenzbestimmungen mit drei Punkten Abzug in die Meisterschaft gestartet ist, liegt die Mannschaft aktuell nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der 70-jährige Van Acker arbeitete seit April 2024 wieder für die Bregenzer.

Der Belgier war schon von 2002 bis 2005 für Schwarz-Weiß als Chefcoach tätig. Der Verein will in den kommenden Tagen bekannt geben, wer die Mannschaft in Zukunft betreuen wird.

(APA)/Bild: GEPA