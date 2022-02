Schwede Wallberg gewinnt auf der Buckelpiste

Der Schwede Walter Wallberg hat am Samstag bei den Olympischen Spielen in Zhangjiakou bei den Ski-Freestylern den Buckelpisten-Bewerb der Männer gewonnen. Er entthronte damit den favorisierten kanadischen Titelverteidiger und Dominator des Bewerbs in den vergangenen Jahren, Mikael Kingsbury, der sich vor vier Jahren in Pyeongchang Gold gesichert hatte. Bronze ging an den Japaner Ikumi Horishima.

Wallberg kam auf 83,23 Punkte und blieb damit vor Kingsbury, der 82,18 Punkte auf seinem Konto hatte. Kingsbury war erwartungsgemäß als Erster aus der Qualifikation hervorgegangen und hatte auch nach den ersten beiden Runden des Finales noch geführt. Horishima reichten 81,48 Punkte für Bronze.

(APA) / Bild: Imago