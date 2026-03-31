Schweden und Tschechien fahren zur WM – Polen und Dänemark gescheitert

Unerbittliche Schweden haben Robert Lewandowskis Traum von einer dritten WM-Teilnahme zerstört.

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft bezwang Polen im Playoff-Finale von Solna dank eines späten Tores 3:2 (1:1) und löste damit eines der letzten europäischen Tickets nach Amerika. In der schwierigen Gruppe F trifft Schweden im Sommer auf die Niederlande, Japan und Tunesien.

Gyökeres schießt Schweden zur WM

Anthony Elanga von Newcastle United traf in Solna mit einem Traumtor zum 1:0 (19.), Teamkollege Yasin Ayari hatte den Ball mit der Hacke ebenso sehenswert vorgelegt. Nicola Zalewski (33.) gelang der polnische Ausgleich. Gustaf Lagerbielke (44.) köpfte das 2:1, Polen schlug durch Karol Swiderski (55.) erneut zurück. Topstar Viktor Gyökeres (89.) brachte Schweden schließlich zur WM.

50.000 Zuschauer hofften aber besonders auf weitere Tore von Gyökeres – der Arsenal-Profi hatte beim 3:1 im Halbfinale gegen die Ukraine sämtliche Treffer der Schweden erzielt und wurde auch in Solna zum Helden.

Polen, bei der WM 2022 in Katar Achtelfinalist und zuvor Sieger im Playoff ebenfalls gegen Schweden, hielt mit Lewandowski dagegen. Die beiden Star-Angreifer blieben allerdings lange in Nebenrollen, zu stark fixierten sich die Abwehrreihen auf sie. Dann jedoch traf doch der bis dahin unauffällige Gyökeres entscheidend. Für Schweden, Zweiter der Heim-WM 1958, ist es die 13. Teilnahme.

Tschechien erstmals seit 2006 für WM qualifiziert

Tschechien hat sich nach einem weiteren Fußball-Krimi erstmals seit 20 Jahren für eine WM qualifiziert. Das Team von Trainer Miroslav Koubek gewann das umkämpfte Playoff-Finale gegen Dänemark mit 3:1 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es in Prag 2:2 (1:1, 0:1) gestanden.

Michal Sadilek verwandelte den letzten Elfmeter, zuvor waren die Dänen Rasmus Höjlund, Anders Dreyer und Mathias Jensen gescheitert.

In der regulären Spielzeit hatten Pavel Sulc (3.) und Ladislav Krejci (100.) die Gastgeber vor 19.000 Zuschauern zweimal in Führung gebracht, Dänemark kam durch Joachim Andersen (72.) und Kasper Högh (111.) jeweils zum Ausgleich. Am Ende hatten die Gastgeber, bei denen das Bundesliga-Trio Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Coufal und Robin Hranac (beide TSG Hoffenheim) in der Startelf stand, das bessere Ende für sich.

Fünf Tage zuvor hatten die Tschechen im Halbfinale gegen Irland nach einem 0:2-Rückstand ebenfalls erst im Elfmeterschießen gewonnen. Nun fährt das Team zur WM und trifft dort in Gruppe A auf Südkorea, Südafrika und Gastgeber Mexiko.

(SID)

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