Schweden und Dänemark sind bei der Handball-WM der Frauen ins Halbfinale eingezogen.

Die Schwedinnen schlugen Deutschland am Mittwochabend in Herning deutlich mit 27:20 (16:6), die Gastgeberinnen zogen danach mit einem 26:24 (13:10) gegen Montenegro nach. In den Duellen um den Finaleinzug trifft Schweden am Freitag nun auf Olympiasieger Frankreich, Dänemark bekommt es im Abendspiel mit Titelverteidiger Norwegen zu tun.

(APA)

