Schweigeminute, Choreo, Sondertrikots: Cagliari ehrt Vereinsikone Riva

Emotionales Heimspiel für Cagliari Calcio gegen den FC Torino mit ÖFB-Legionär Valentino Lazaro: Das Serie-A-Match der beiden Teams stand ganz im Zeichen des kürzlich verstorbenen italienischen Rekordtorschützen und Ex-Cagliari-Stürmers Luigi Riva. Sein Stammverein ehrte den ehemaligen Stürmer im Rahmen des Spiels mehrfach.

So wurde vor Spielbeginn nicht nur eine Trauerminute abgehalten, sondern auch ein Highlight-Video des Vereins- sowie Nationalteam-Rekordtorschützen samt musikalischer Untermalung präsentiert. Währenddessen zeigten die Heimfans eine weitläufige Choreographie im Stadion, auch im Gästesektor waren Plakate mit Beileidsbekundungen sowie Danksagungen zu sehen.

Die Partie bestritt Cagliari in speziellen Dressen, welche an der Vorderseite Rivas legendäre Nummer elf anstatt eines Sponsors zeigten. Schon am Mittwoch bei Rivas Begräbnis ehrten zahlreiche Fans ihre Vereinsikone mit Sprechchören sowie hinterlegten Fanartikeln und Blumen in den Vereinsfarben.

Lazaro-Assist bei Torino-Sieg in Cagliari

Riva verstarb am vergangenen Montag mit 79 Jahren. Mit 35 Toren in 42 Spielen ist der Europameister von 1968 bis heute der erfolgreichste Torschütze der „Squadra Azzurra“. Seinen Legendenstatus auf Sardinien festigte Riva nicht nur durch seine 13-jährige Vereinstreue und seine 198 Tore, sondern vor allem durch den Meistertitel 1969/70 – den bis heute einzigen Cagliaris.

Aus sportlicher Sicht verlief die Partie allerdings nicht wie von den Gastgebern erhofft: Torino sicherte sich mit einem 2:1 den Auswärtssieg, Lazaro steuerte die Vorlage zum 2:0-Treffer durch Samuel Ricci bei.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.