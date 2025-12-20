Schweizer Doppelsieg in Gröden-Abfahrt

Die Schweizer Speedstars dominieren auch die zweite Abfahrt von Gröden in dieser Woche. Diesmal gewinnt Franjo von Allmen vor Marco Odermatt (+0,30). Das Podest komplettiert der Italiener Florian Schieder (+0,98).

Andreas Ploier wird mit Startnummer 50 als Elfter (+1,63) bester Österreicher. Vincent Kriechmayr landet auf Platz 13 (+1,73). Max Franz scheidet bei seinem Weltcup-Comeback aus, kann aber einen Sturz vermeiden.

Artikelbild: GEPA