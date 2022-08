Schweizer Erstligist vor Verpflichtung von Balotelli

Mario Balotelli steht unmittelbar vor einem Vereinswechsel. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Der 32-jährige Stürmer will seinen aktuellen Klub Adana Demirspor verlassen und soll heute einen Vertrag beim schweizer Erstligisten FC Sion unterschreiben. Für Balotelli wäre Sion die zehnte Station als Profi. Der Italiener spielte in seiner Karriere u.a. für Inter und AC Milan, Manchester City, FC Liverpool, OGC Nizza und Olympique Marseille.

Im Sommer 2021 wechselte der exzentrische Angreifer in die Türkei zu Adana Demirspor, wo er 19 Tore in 35 Pflichtspielen erzielte.

Mario Balotelli has decided to join Swiss side FC Sion. Full agreement in place but still not signed — he wants Sion as priority. It’s over with Adana Demirspor. 🚨🔴🇮🇹 #transfers

Been told Mario Balotelli will undergo medical tests in the morning with Sion. pic.twitter.com/pYJmzuLtLL

