Schweizer Herren geben Duos im Team-Kombibewerb bekannt

Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen bildet bei der Team-Kombination der Männer bei der Ski-WM ein Duo mit Technik-Spezialist Loic Meillard. Für die Schweizer treten am Mittwoch weiter Tanguy Nef und Alexis Monney, Daniel Yule und Justin Murisier sowie Marc Rochat und Stefan Rogentin als Paarungen an. Die Team-Kombi aus einer Abfahrt und einem Slalom-Lauf wird in Saalbach-Hinterglemm erstmals bei Weltmeisterschaften ausgetragen.

Der Schweizer Topstar Marco Odermatt bestreitet das Event nicht. Der Super-G-Weltmeister entschied sich bereits am Montag dagegen, wie er auf ServusTV sagte. Er werde sich stattdessen auf das Riesentorlauf-Training konzentrieren. Am Freitag geht der 27-Jährige dort als Titelverteidiger an den Start.

(APA)/Beitragsbild: GEPA