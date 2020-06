Schweizer Ski-Ass Mauro Caviezel erleidet Achillessehnenriss

via

Der Schweizer Skirennläufer Mauro Caviezel hat sich am Mittwoch beim Konditionstraining einen Achillessehnenriss im linken Fuß zugezogen.

Der Speed-Spezialist wird in den kommenden Tagen operiert, wie Swiss Ski in einer Aussendung mitteilte. Caviezel gewann in der abgelaufenen Alpin-Saison die Super-G-Wertung.

