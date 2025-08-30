Schweizer Tennis-Märchen in New York: Riedi im Achtelfinale

Der Schweizer Qualifikant Leandro Riedi sorgt bei den US Open weiter für Furore.

Der 23-Jährige, als Nummer 435 in das Grand-Slam-Turnier in New York gestartet, zog bei seinem Debüt im Big Apple am Samstag überraschend ins Achtelfinale ein. Riedi profitierte beim Stand von 5:3 im ersten Satz von der verletzungsbedingten Aufgabe seines polnischen Gegners Kamil Majchrzak.

Für Riedi ist seine Traumreise in New York schon jetzt ein Riesenerfolg. Durch seinen Achtelfinaleinzug wird er in der Weltrangliste von Platz 435 in die Top 200 springen, er streicht zudem 400.000 US-Dollar Preisgeld ein. In der Runde der letzten 16 trifft er auf Deutschlands Nummer zwei Daniel Altmaier oder den Weltranglistenachten Alex de Minaur.

Riedi galt lange als verheißungsvolles Talent, 2020 stand er im Junioren-Finale der French Open. Dann warfen ihn aber immer wieder schwere Verletzungen zurück. In Wimbledon im Juli gab er sein Grand-Slam-Debüt, auch in New York kämpfte er sich erfolgreich durch die Qualifikation. In der zweiten Runde hatte er den Weltranglisten-19. Francisco Cerundolo nach 0:2-Satzrückstand ausgeschaltet.

(APA) / Artikelbild: Imago