Schwere Ausschreitungen vor Cup-Halbfinale in Bilbao

In Bilbao sind vor dem spanischen Cup-Halbfinale zwischen Athletic Bilbao und Atletico Madrid rivalisierende Fußballfans aufeinander losgegangen und haben sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert.

Hooligans vom Athletic griffen am Donnerstagabend zunächst gegnerische Fans an, wie spanische Sportzeitungen berichteten. Sie stürmten ein Restaurant, in dem einige aus Madrid angereiste Fans aßen. Ein Atletico-Anhänger sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Später versuchten gewalttätige Athletic-Fans, ins Stadion San Mamés vorzudringen. Sie bewarfen die Polizei mit Böllern, bengalischem Feuer, Flaschen und Absperrgittern, wie auf Bildern des staatlichen TV-Senders RTVE zu sehen war. Die Sicherheitskräfte mussten sich zeitweise in das Stadion zurückziehen, während ein Mob von draußen versuchte, die Türen aufzubrechen, wie in einem von der Lokalzeitung „El Correo“ veröffentlichten Video zu sehen war. Ein Hooligan wurde festgenommen und sechs Polizisten verletzt, teilte die baskische Polizei mit.

Das Halbfinale gewann Athletic überraschend deutlich mit 3:0 und qualifizierte sich damit für das Finale in Sevilla. Dort treffen die Basken auf Real Mallorca.

