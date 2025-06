Schwere Gruppe: ÖEHV-Team bei WM 2026 gegen Gastgeber und Weltmeister

Österreichs Eishockey-Nationalteam trifft bei der WM 2026 in der Schweiz in der Gruppe A auf den Gastgeber sowie Weltmeister USA.

Weitere Gegner sind Finnland, Deutschland, Lettland, Ungarn und Aufsteiger Großbritannien, wie die Auslosung am Mittwoch ergab. Gespielt wird in Zürich. In der zweiten Gruppe, die in Freiburg ausgetragen wird, befinden sich Rekordchampion Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, die Slowakei, Norwegen, Slowenien und der zweite Aufsteiger Italien.

In Zürich werden neben zwei Viertelfinalspielen auch die Halbfinalpartien und die Finalspiele ausgetragen. Bei der abgelaufenen WM in Schweden und Dänemark erreichte das ÖEHV-Team überraschend das Viertelfinale, das gegen den späteren Vizeweltmeister Schweiz aber deutlich (0:6) verloren ging.

