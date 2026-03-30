Schwere Knieverletzung! Hiobsbotschaft für Hartbergs Vincze

Hiobsbotschaft für Dominic Vincze und den TSV Hartberg. Der 22-Jährige zog sich im Bundesliga-Spiel gegen die Wiener Austria eine schwere Knieverletzung zu. Das vermeldeten die Oststeirer am Montagnachmittag.

Die Ausfalldauer soll mehrere Monate betragen. Genauere Angaben über die Verletzung machten die Hartberger aber nicht.

Der Leihspieler des SK Rapid wird somit voraussichtlich den Rest der laufenden Saison verpassen. In der laufenden Saison absolvierte Vincze 27 Pflichtspiele für Hartberg und erzielte dabei ein Tor.

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Bild: GEPA