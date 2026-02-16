Schwere Knieverletzung im Derby: Rapid muss lange auf Ndzie verzichten

Im 348. Wiener Derby kam es für Martin Ndzie zu einem verletzungsbedingten Rückschlag. Der 23-jährige Mittelfeldspieler musste in der ersten Halbzeit nach einem Zweikampf ausgewechselt werden.

Untersuchungen am heutigen Montag bestätigen eine schwere Knieverletzung. Das gibt der SK Rapid via Pressemeldung bekannt. Ndzie wurde bereits von Teamarzt Dr. Lukas Brandner am Meniskus operiert. Der Eingriff verlief planmäßig, dennoch wird der Mittelfeldakteur dem SK Rapid mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen.

In der laufenden Saison absolvierte Ndzie bislang 14 Pflichtspieleinsätze.

Die Verletzung im Video:

(Red.) / Bild: GEPA