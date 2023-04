Schwere Verletzung gegen den LASK: Okafor fällt Rest der Saison aus

Für Salzburg-Stürmer Noah Okafor ist die aktuelle Saison vorbei. Der 22-Jährige zog sich im Meistergruppen-Duell zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK einen Bruch des rechten Mittelfußes zu.

Damit fehlt Okafor dem Tabellenführer in den letzten sieben Spielen der Saison in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Über eine Operation wird in den kommenden Tagen entschieden. Der Serienmeister muss in den entscheidenden Wochen neben Okafor aus der Offensivabteilung auch Stürmer Fernando (Rücken) sowie den schon länger verletzten Luka Sucic (Knie) vorgeben.

(APA/Red.) / Bild: GEPA