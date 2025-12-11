Schwere Verletzung! Olympia-Aus für ÖSV-Hoffnung

Ski Crosser Johannes Rohrweck hat sich am Donnerstag in Val Thorens zum Auftakt des Ski-Cross-Weltcups schwer verletzt und wird Olympia verpassen.

Der Oberösterreicher erlitt bei einem Sturz im Semifinale einen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Bein. Das teilte der ÖSV nach einer Untersuchung mit. Im Semifinale schied auch Johannes Aujesky aus, der Niederösterreicher wurde im „kleinen Finale“ Erster bzw. Gesamtfünfter. Es siegten Simone Deromedis und Sandra Näslund.

Rohrweck kam ohne Fremdeinwirkung in der Zielkurve zu Sturz. Er wurde danach auf dem Akja abtransportiert. Die Erstversorgung wurde in der Klinik von Albertville vorgenommen. Am Freitag wird der Oberösterreicher mit einem Ambulanzjet nach Graz geflogen, wo er auch operiert wird. Seine Saison ist damit vorzeitig zu Ende.

Für die 28-jährige Schwedin Näslund war es ihr 40. Weltcup-Einzelsieg, und nicht nur wegen des Jubiläums ein besonderer. Näslund gab ihr Comeback, nachdem sie sich vor einem Jahr ebenso in Val Thorens einen Schienbeinbruch zugezogen hatte. Damals war sie ebenfalls aus einer – damals elfmonatigen – Verletzungspause zurückgekehrt. Routinier Katrin Ofner schaffte es als einzige Österreicherin aus der Qualifikation, schied wie bei den Männern Tristan Takats und Adam Kappacher im Viertelfinale aus und wurde Gesamt-14.

(APA) / Artikelbild: Imago