Schwere Verletzungen! Walkner muss auf Rallye Dakar verzichten

Österreichs Motorrad-Aushängeschild Matthias Walkner muss die Pläne für die Anfang Jänner startende Rallye Dakar ad acta legen.

Der Salzburger zog sich bei der Vorbereitung in Kalifornien am Dienstag bei einem Sturz mit seiner KTM-Maschine schwere Bein- und Fußverletzungen zu und wurde bereits in Palm Springs operiert. Das teilten KTM und Management des 37-Jährigen am Donnerstag mit. „Ich muss mich jetzt auf eine sehr lange Rehaphase einstellen“, sagte der Dakar-Sieger 2018.





