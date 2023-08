Schwere Vorwürfe gegen Lukaku: „Er hat uns verraten“

Inter-Legende und -Vizepräsident Javier Zanetti hat zur Transfer-Posse um Stürmer Romelu Lukaku deutliche Worte gefunden: „Lukaku hat uns verraten. Wir sind sehr enttäuscht“, machte der Funktionär gegenüber der Gazzetta dello Sport deutlich.

Der belgische Angreifer (aktuell beim FC Chelsea unter Vertrag) wird mit einem Wechsel zum Inter-Rivalen Juventus in Verbindung gebracht. „Er hat natürlich das Recht, dorthin zu gehen, wo er will, aber das hätte er uns vorher sagen können“, haderte Zanetti und weiter. „Nach alldem, was Inter für ihn getan hat, haben wir erwartet, dass er sich wie ein Profi verhält.“

Auch die Juve-Anhänger sehen den Transfer durchaus kritisch. So präsentierte die Ultra-Gruppe Curva Sud ein Banner mit „Lukaku bleib in Mailand. Wir haben schon einen Ersatztorhüter.“ Eine Anspielung auf das Champions-League-Finale gegen Manchester City, bei dem der Angreifer einem möglichen Ausgleich unabsichtlich im Weg stand.

(skysport.de) / Bild: Imago