„Schwerer menschlicher Fehler“: VAR-Panne bei Reds-Niederlage

Dramatisch und höchst unglücklich verlor der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp durch einen Last-Minute-Treffer gegen Tottenham. Für Aufsehen sorgte neben zwei Platzverweisen auch eine Abseitsentscheidung – die sich nun offiziell als falsch herausstellte.

In der 35. Minute brachte Luis Diaz die Reds, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl befanden, in Führung. Doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits, die Freude war nur kurz. Bei der erneuten Betrachtung der Szene wurde schnell deutlich, dass der Kolumbianer allerdings nicht im Abseits stand.

Das Spiel wurde unmittelbar fortgesetzt, der VAR korrigierte die Entscheidung nicht und Liverpool verlor anschließend das Spiel durch ein Eigentor von Joel Matip in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit 1:2.

PGMOL erklärt „schweren menschlichen Fehler“

Nach dem Spiel erklärte PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), die Organisation, die in England für die Überwachung der Schiedsrichter verantwortlich ist, die Tor-Aberkennung für falsch.

Es sei bei dieser Aktion ein „schwerer menschlicher Fehler“ unterlaufen. Nachdem das Tor vom Schiedsrichtergespann auf dem Feld nicht anerkannt wurde, hätte der VAR die Entscheidung korrigieren müssen, „der VAR hat es jedoch versäumt, einzugreifen“, wird PGMOL in der Erklärung zitiert. „PGMOLwird sich nach Abschluss des Spiels unverzüglich mit Liverpool in Verbindung setzen, um den Fehler zu bestätigen“, hieß es in dem Statement weiter.

Klopp selbst konnte dieser Erklärung im Anschluss auf der Pressekonferenz wenig abgewinnen, „Wir werden dafür keine Punkte bekommen“, kommentierte der Reds-Coach die Erklärung. Und ergänzte vielsagend: „Wir dachten alle, dass die Einführung des VAR die Dinge einfacher machen würde.“

