Schwerer Schumacher-Unfall im Qualifying – Debakel für Hamilton

Ein schwerer Unfall von Mick Schumacher hat das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien vorzeitig angehalten. Der Haas-Pilot krachte am Samstag seitlich heftig in die Streckenbegrenzung, an seinem Wagen entstand massiver Schaden.

Laut Sky-Informationen war er kurz vor dem Crash am Ausgang von Kurve 10 mit 274 km/h unterwegs.

Über den Zustand des Deutschen war vorerst nur bekannt, dass er ansprechbar gewesen sein soll. Schumacher wurde zunächst ins Medical Center gebracht. Rennstall Haas teilte kurz darauf mit, dass Schumacher bei Bewusstsein ist und bereits mit seiner Mutter Corinna telefoniert hat. Anschließend wurde Schumacher für weitere Checks per Heilkopter ins Krankenhaus gebracht.

Steiner: „Mick geht es gut“

Mehr als eine halbe Stunde nach dem Crash gab sein Teamchef Günther Steiner am Sky-Mikrofon erste Entwarnung: „Mick ist bei vollem Bewusstsein, er hat mit seiner Mutter gesprochen. Er hat keine äußerlichen Verletzungen. Jetzt macht er einen Sicherheitscheck im Krankenhaus. Mick geht es gut, das ist das Wichtigste.“

Der Automobil-Weltverband FIA teilte bezüglich des 23-jährigen Schumacher mit: „Die Untersuchung im Medical Centre ergab keine Verletzungen, und er wurde vorsorglich ins King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda verlegt.“

Debakel für Hamilton in Q1

Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton hatte zuvor erstmals seit 2009 eine Qualifikation bereits im ersten Abschnitt beenden müssen, weil er zu langsam war. Der Brite kam auf dem Jeddah Corniche Circuit nur auf den 16. Platz. „Es tut mir so leid, Leute“, sagte der Mercedes-Pilot über den Teamfunk. 2017 in Brasilien hatte er nach einem Unfall keine gezeitete Runde im Qualifying fahren können.