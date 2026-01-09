Schwerer Sturz! Halfpipe-Star bangt um Olympia-Start

US-Snowboard-Star Chloe Kim bangt um den Start bei den Olympischen Winterspielen in Italien.

Die zweifache Olympiasiegerin hat sich bei einem Trainingssturz im schweizerischen Laax die Schulter ausgekugelt. Wie die 25-Jährige via Instagram mitteilte, ist sie am zweiten Trainingstag „total dämlich gestürzt“. Dazu veröffentlichte sie Szenen ihres Sturzes in der Halfpipe. „Einfach so lustig“, sagte sie zu ihrem Missgeschick. Wie gravierend die Folgen sind, teilte Kim nicht mit.

Eine MRT-Untersuchung soll darüber Aufschluss bringen. „Ich versuche, wirklich optimistisch zu bleiben“, sagte sie und betonte, dass „die Schmerzen nicht besonders schlimm“ seien. Chloe Kim hatte bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils Gold in der Halfpipe gewonnen. Bei den bevorstehenden Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo galt die dreimalige Weltmeisterin bis zu ihrer aktuellen Verletzung ebenfalls als Top-Favoritin.

(SID) / Artikelbild: Imago