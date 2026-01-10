Schwerer Sturz! Schockmoment um ÖSV-Läuferin Egger

Schrecksekunde um ÖSV-Läuferin Magdalena Egger bei der Weltcup-Abfahrt in Zauchensee! Die 24-Jährige stürzte schwer und musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.

Nach einer Linkskurve krachte Egger ungebremst in die Absperrung. Das Rennen wurde daraufhin unterbrochen. Die ÖSV-Läuferin war bei Bewusstsein und konnte auch wieder vorsichtig aufstehen, musste aber dennoch mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden. Eine blutende Nase war zu sehen, zudem diagnostizierten die Erstversorger eine Knieverletzung. Die Schwere der Verletzung ist bisher noch nicht bekannt, die 24-Jährige befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die Abfahrt in Zauchensee wurde am Vormittag aufgrund der Schnee- und Wetterlage stark verkürzt. Egger ging mit der Startnummer 17 ins Rennen, die US-Amerikanerin lag zu dieser Zeit in Führung.

Mehr Infos in Kürze!

Bild: GEPA