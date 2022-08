Schweres Los für Austria in der ECL-Gruppenphase

Keine leichte Auslosung für die Wiener Austria in der Europa Conference League-Gruppenphase!

Die Austria bekommt es in der Fußball-Conference League mit starker Konkurrenz zu tun. Neben Villarreal zogen die Wiener bei der Gruppen-Auslosung am Freitag in Istanbul noch Hapoel Beer-Sheva aus Israel und Polens Meister Lech Posen als Gegner. Erster Spieltermin ist am 8. September, am 3. November wird die Gruppenphase abgeschlossen.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Istanbul Basaksehir, ACF Fiorentina, Heart of Midlothian FC, RFS

Gruppe B: West Ham United, FCSB, RSC Anderlecht, Silkeborg IF

Gruppe C: Villarreal CF, Hapoel Beer-Sheva FC, FK Austria Wien, KKS Lech Posnan

Gruppe D: FK Partizan, 1. FC Köln, OGC Nice, 1. FC Slovacko

Gruppe E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol FC, FC Vaduz, Dnipro-1

Gruppe F: KAA Gent, Molde FK, Shamrock Rovers FC, Djurgardens

Gruppe G: SK Slavia Prag, CFR 1907 Cluj, Sivasspor, Ballkani

Gruppe H: FC Basel 1893, SK Slovan Bratislava, FK Zalgiris Vilnius, FC Pyunik

(Red./APA)/Bild: Imago