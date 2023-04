Scorpion-Kick-Tor! West Ham schlägt Bournemouth deutlich

Der Halbfinal-Einzug in die UEFA Europa Conference League hat West Ham United wohl beflügelt! In der Premier League schlagen die Hammers den direkten Konkurrenten AFC Bournemouth klar mit 4:0 und verschafft sich etwas Luft im Kampf um die Abstiegsplätze.

Das Spiel war bereits nach der ersten Hälfte entschieden. In der fünften Minute traf Michail Antonio, in der zwölften Minute Lucas Paquetá. Declan Rice erhöhte kurz vor der Halbzeitpause auf 3:0 (43.). Die zweite Hälfte gestaltete sich ausgeglichen, bis Pablo Fornals in der 72. Minute per Scorpion Kick sehenswert zum 4:0-Endstand einnetzte.

Bild: Imago