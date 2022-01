SCR Altach: Abdijanovic wird verliehen – Stefel fix abgegeben

via

Der SCR Altach hat am Montagnachmittag zwei Personalentscheidungen bekannt gegeben: Amir Abdijanovic und Mario Stefel werden gemeinsam zum FC Dornbirn transferiert. Abdijanovic wechselt leihweise für ein halbes Jahr zu seinem Stammverein, Stefel verlässt den SCR Altach nach eineinhalb Jahren.

Amir Abdijanovic war im Sommer vom VfL Wolfsburg nach Altach gewechselt und konnte im Herbst einen Einsatz in der Bundesliga verbuchen. Nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen soll Abdijanovic beim FC Dornbirn Spielpraxis sammeln und im kommenden Sommer gestärkt nach Altach zurückkehren.

Stefel verlässt den SCR Altach

Keine Zukunft beim SCRA hat Mario Stefel. Ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrages im Rheindorf wurde mit dem FC Dornbirn eine Einigung über einen festen Transfer erzielt. Stefel bestritt für den SCR Altach 22 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Treffer und zwei Assists gelangen.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Für Amir ist es im Frühjahr wichtig, möglichst viele Spiele im Profibereich zu bestreiten. Er findet in Dornbirn ein bewährtes Umfeld vor, wird durch unseren Staff weiterhin begleitet und soll für die kommende Saison einen wichtigen Entwicklungsschritt machen. Amir hat sowohl im Training als auch in den Testspielen bereits gezeigt, welches Potential in ihm steckt.“

