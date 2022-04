In den Dienst einer guten Sache haben sich die Fußballer von Bundesligist SCR Altach gestellt.

Durch den Verkauf der signierten Trikots, die am 5. März beim Auswärtsspiel bei Meister Salzburg (0:4) getragen wurden, kam eine stattliche Spende an die Hilfsinitiative „Nachbar in Not“ zusammen. Die Spieler der ersten Mannschaft stockten den Gesamtbetrag am Ende auf insgesamt 5000 Euro auf.

Foto: SCR Altach